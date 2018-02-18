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Від сьогодні Львівщина починає вшановувати пам’ять Героїв Небесної Сотні. Програма

Олександр Косик

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Упродовж 18-20 лютого Львівщина разом з усією Україною вшановуватиме пам’ять Героїв Небесної Сотні. Аби гідно вшанувати загиблих Героїв у області відбудеться низка заходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, у неділю, 18 лютого, о 12.30 год відбудеться урочисте відкриття пам’ятника героям Небесної Сотні у селі Сокільники Пустомитівського району.

У вівторок, 20 лютого, о 10.00 год відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Опісля відбудеться панахида.

О 12.00 – відкриття погруддя Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку у внутрішньому дворику географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

О 18.00 – віче пам’яті Героїв Небесної Сотні на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку.

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