Вчора на Львівщині травмувалось восьмеро лижників

Вчора, 17 лютого, Славською пошуково-рятувальною групою пошуково-рятувальної частини ЗТС на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх надано допомогу 8 травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак, допомоги потребували:

– 1992 р. н., мешканка м. Львова (травма лівої ноги);

– 1983 р. н., мешканець м. Хмельницький ( травма лівої ноги);

– 2006 р. н., мешканка м. Тернопіль (травма правої ноги);

– 1987 р. н., м. Львова (травма лівої руки);

– 2000 р. н., мешканка м. Луцьк Волинської області (травма лівої ноги);

– Рихальська Дарина, 2002 р.н., мешканка м. Львова (травма спини);

– 1961 р. н., мешканець м. Бережани Тернопільської області (травма голови);

– 1981 р. н., мешканець м. Збараж Тернопільської області (травма правої руки і травма шиї).