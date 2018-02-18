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Вчора на Львівщині травмувалось восьмеро лижників

Олександр Косик

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Вчора, 17 лютого, Славською пошуково-рятувальною групою пошуково-рятувальної частини ЗТС на лижних трасах гір Тростян та Високий Верх надано допомогу 8 травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак, допомоги потребували:

– 1992 р. н., мешканка м. Львова (травма лівої ноги);
– 1983 р. н., мешканець м. Хмельницький ( травма лівої ноги);
– 2006 р. н., мешканка м. Тернопіль (травма правої ноги);
– 1987 р. н., м. Львова (травма лівої руки);
– 2000 р. н., мешканка м. Луцьк Волинської області (травма лівої ноги);
– Рихальська Дарина, 2002 р.н., мешканка м. Львова (травма спини);
– 1961 р. н., мешканець м. Бережани Тернопільської області (травма голови);
– 1981 р. н., мешканець м. Збараж Тернопільської області (травма правої руки і травма шиї).

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