В Ірані розбився пасажирський літак з 60 людьми на борту

В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів. Про це повідомляє ВВС Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Літак ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.

Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.

«Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів», – заявив представник служби екстреної допомоги.

Також на літаку було два охоронці, два бортпровідники, пілот і другий пілот.

Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.