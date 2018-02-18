ОСТАННІ НОВИНИ

В Ірані розбився пасажирський літак з 60 людьми на борту

Олександр Косик

|

В одному з гірських районів центрального Ірану впав пасажирський літак, на борту якого перебували близько 60 пасажирів. Про це повідомляє ВВС Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Літак ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines упав поблизу міста Семіром, що в іранській провінції Ісфахан.

Рейс здійснювався з Тегерана до Ясуджа.

«Всі сили служби з надзвичайних ситуацій оповіщені. У літаку було від 50 до 60 пасажирів», – заявив представник служби екстреної допомоги.

Також на літаку було два охоронці, два бортпровідники, пілот і другий пілот.

Через погану погоду вертоліт рятувальників поки не зміг прибути на місце події.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...