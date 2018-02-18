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У Золочеві затримали чоловіка, що «замінував» цілу вулицю

Олександр Косик

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Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника, який «замінував» вулицю у Золочеві. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 18 лютого, о 01.05 на оперативну лінію «102» зателефонував анонім та повідомив, що він замінував будинки на вулиці Львівській у Золочеві.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Золочівського відділу поліції, вибухотехніки, кінолог та представники інших служб, яких залучають у таких випадках. Вони перевірили будинки, які знаходяться на вулиці Львівській та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Правоохоронці встановили особу псевдо-мінера. Ним виявився 36-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння, коли телефонував у поліцію.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Триває досудове розслідування.

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