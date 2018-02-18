У Сокільниках відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні

Сьогодні, 18 лютого, поблизу Львова у селі Сокільники урочисто відкрили пам’ятник загиблим на Майдані патріотам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Опісля освячення пам’ятника усі присутні вшанували загиблих на Майдані покладанням квітів та лампадок.

«Хто як не я. Так казав мені чоловік, коли тривала Революція Гідності. Він не міг сидіти вдома і готовий був покласти життя за свою землю. Він був патріотом своєї країни, своїх малих Сокільник та своєї нації. І він завжди знав, що Україна буде», – поділилась спогадами про Героя Небесної Сотні Андрія Дигдаловича його дружина Наталія Дигдалович.

На завершення урочистостей під звуки «Боже великий, єдиний…» діти випустили в небо білі кульки на згадку про тих, хто поклав свої життя за українську державу.

Окрім того, за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського мистецтва та створення пам’ятника скульптору Василеві Гурмаку оголосили Подяку голови облдержадміністрації.

Фото: ЛОДА