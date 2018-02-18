У Самборі невідомі обшукали редакцію місцевої газети: поліція ігнорує

У Самборі 15 дужих чоловіків напали на редакцію газети, а поліція не вбачає в цьому злочину. Нині колектив редакції, готуючись до випуску чергового номеру, хвилюється, чи не прийдуть непрохані гості знову. Про це повідомляє Національна спілка журналістів, передає Львівський портал.

9 лютого майже півтора десятка чоловіків, серед яких був і депутат міської ради, увірвалися до редакції місцевої «Самбірської газети». Висловили претензії заступнику редактора щодо матеріалу про місцеву «Самооборону», який вийшов у попередньому числі. Далі почали самовільно обшукувати шафи й без дозволу витягти речі. На прохання покинути редакцію не реагували.

«Зі смітника витягли пусті пляшки й почали знімати відео, аби дискредитувати нас в очах читачів. А далі й узагалі стали погрожувати журналістам, викрикувати непристойні, образливі слова», – розповідає в коментарі НСЖУ редактор газети Андрій Жепко.

Працівники редакції написали заяву до поліції. Та попри очевидні факти перешкоджання професійній діяльності журналістів, правоохоронці якихось серйозних порушень не вбачають.

«І це при тому, що ми надали диктофонний запис, на якому чітко чутно все, що відбувалося тоді в редакції. Тож від місцевої поліції на справедливе розслідування не сподіваємося. Тому звернулися до обласного управління поліції, в прокуратуру та СБУ», – відзначає редактор.

Андрій Жепко відзначає, що тиск і погрози з боку самооборонівців та міської влади не вплинуть на редакційну політику видання.