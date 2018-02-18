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У Львові пройшла акція на підтримку Саакашвілі та за імпічмент президента

Олександр Косик

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Сьогодні, 18 лютого, на акцію підтримки видвореного за межі України Міхеїла Саакашвілі у центрі Львова прийшли близько тисячі його прихильників. Усі вони висловлювали невдоволення діями президента України Петра Порошенка і вимагали відставки чинної влади, пише Zaxid.net.

 

Близько 13:00 на площу біля пам’ятника Тарасові Шевченку вийшли прихильники Михеїла Саакашвілі. Акцію вони розпочали з виконання Гімну України та хвилини мовчання на честь Героїв Небесної Сотні та українських військових, які загинули під Дебальцевим.

У руках мітингарів були транспаранти з текстом «Порошенку, ти зрадив нас. Геть з Банкової!», «Корупції – стоп! Диктатурі – ні!», «ПШО ПНХ» та «Геть ПоRoshen баригу!».

Додамо, що подібні акції на підтримку Саакашвілі сьогодні відбуваються у більшості великих міст України.

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