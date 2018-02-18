У Києві через повідомлення про замінування закрили шість станцій метро

У Києві сьогодні, 18 лютого, закриті шість центральних станцій метрополітену. У цей час у центрі столиці України проходить близько десятка масових заходів, пише DW.

У метрополітені столиці України на вхід та вихід станом на обід неділі, 18 лютого, зачинені шість станцій – «Площа Льва Толстого», «Університет», «Хрещатик», «Театральна», «Золоті ворота», «Майдан Незалежності» – та призупинені відповідні пересадки. Потяги на вказаних станціях не зупиняються.

Як повідомляє прес-служба «Київського метрополітену» на своїй сторінці у Facebook, це пов’язано з анонімними повідомленнями про мінування. Раніше у київському метрополітені повідомляли про закриття ввечері 18 лютого на вхід станції метро «Палац спорту» через проведення футбольного матчу між командами «Динамо (Київ)» та «Олімпік (Донецьк)».

Близько 14.00 всі станції відновили роботу,

«Станції перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні