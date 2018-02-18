У «Борисполі» прикордонники затримали російського «нічного вовка»

Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в’їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни. Відтак, вчора, 17 лютого, «Борисполі» прикордонники не пропустили в Україну «Водяного». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Одного з можливих таких правопорушників прикордонники не пропустили в Україну учора. Чоловік, громадянина Росії, прибув рейсом в аеропорт «Бориспіль».

Під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що росіянин є активним учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ «Нічні вовки» на прізвисько «Водяной».

Наразі іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.