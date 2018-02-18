ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко візьме участь у судових процесах щодо Януковича і Майдану

Олександр Косик

|

Президент Петро Порошенко вирішив взяти участь у судовому засіданні з розгляду кримінального впровадження щодо звинувачень у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. Про це він заявив на відкритті виставки до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні в Мистецькому арсеналі, пише УП.

 

«Зло повинно бути покаране. Тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти участь у судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас», – заявив Порошенко.

За його словами, «ми маємо пройти процедурно складний шлях, щоб у вбивць потім не було жодних зачіпок у європейських судах».

Президент зазначив, що поділяє незадоволення суспільства темпами розслідування злочинів часів Майдану, і ще більше швидкістю судових процесів.

«За 4 роки мали зробити вони більше. В той же час добре усвідомлюю масштаб злочину і необхідність юридично бездоганної доказової бази і неухильного дотримання всіх процесуальних норм» – сказав він.

Порошенко також нагадав, що закон забороняє йому як президенту втручатися у слідство і попросив генпрокурора Юрія Луценка проаналізувати, чим іще можна допомогти Департаменту спецрозслідувань ГПУ, який займається цією справою.

«Злочини Майдану не мають терміну давності. А злочинці переступили ту грань, за якою настає прокляття. І те прокляття, говорячи словами Мирослава Поповича, сильніше, ніж суди, сильніше, ніж тюрми. І від нього ніде не заховаєшся, навіть у Росії», – додав президент.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...