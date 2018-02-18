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Патрульні, шукаючи грабіжників, затримали молодиків з наркотиками

Олександр Косик

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Львівські патрульні виявили в чоловіків таблетки наркотичного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні вночі, 18 лютого, екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування на двох чоловіків, які пограбували старшу жінку. Підозрюваних затримали, проте перед цим, неподалік місця події, один з екіпажів поліції виявив двох осіб, які намагалися втекти від патрульних. Чоловіків наздогнали та повідомили, що неподалік відбувся злочин, а вони підпадають під орієнтування. Особи почали заперечувати свою причетність проте поводилися підозріло. Їх попросили витягнути всі речі з кишень.

В 27-річного чоловіка виявили таблетку з написом «Лірика», а в 29-річного виявили таблетки білого кольору з написом «Субітекс». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила таблетки. Справу передали слідчим.

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