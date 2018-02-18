На Львівщині затримали алжирця-нелегала

Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали біля кордону нелегального мігранта. Про це Львівському порталу повідомили прес-центрі прикордонної служби.
Вчора, 17 лютого, прикордонники відділу «Рава-Руська», за інформацією та участю оперативних підрозділів Держприкордонслужби, затримали за кілька сотень метрів від кордону громадянина Алжиру.
На іноземця складено протокол за спробу порушення державного кордону та передано до суду.
Загалом з початку року прикордонники України затримали понад 60 нелегальних мігрантів, які прямували через кордон поза пунктами пропуску.
Олександр Косик