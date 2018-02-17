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Житель Львівщини намагався доїхали до Вроцлава без документів у туалеті потяга

Олександр Косик

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Прикордонники Мостиського загону попередили чергову спробу порушити державний кордон. На цей раз зловмисника знайшли у вбиральні потягу закордонного слідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Вчора, 16 лютого, у пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська», під час здійснення прикордонного контролю потягу сполученням Львів-Вроцлав, прикордонники знайшли чоловіка, який ховався у вбиральні одного з вагонів. Таким чином громадянин намагався уникнути прикордонного контролю та незаконно дістатися сусідньої Польщі.

В ході розбору правоохоронці з’ясували, що затриманий є громадянином України, 1986 року народження, уродженець Львівщини. При собі у нього був наявний внутрішній український паспорт, що не дає права на перетин кордону згідно визначеної процедури. Чоловік на потяг пробрався «зайцем», закрився у вбиральні ще на станції Львів і сподівався там же переховуватись до самого Вроцлава. Крім того прикордонники з’ясували, що зазначений громадянин вже двічі притягався до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону у 2015 та 2017 роках.

Порушника прикордонники з потягу зняли та склали відносно нього документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення по справі прийматиме суд.

Фото: Мостиський прикордонний загін

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