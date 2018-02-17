Водіям Львівщини нагадують про обережність через ожеледицю

Сьогодні, 17 лютого, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вдень 0 – 5°С тепла.

17 – 20 лютого на дорогах збережеться ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем. При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.