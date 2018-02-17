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Український співак ALEKSEEV, який часто виступає в Росію, представить Білорусь на «Євробаченні-2018»

Олександр Косик

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Український співак Микита Алексєєв (ALEKSEEV) представить Білорусь на міжнародному музичному конкурсі «Євробачення-2018». Про це пише Радіо Свобода, передає Львівський портал.

 

Вчора, 16 лютого, в Мінську відбувся фінал національного відбіркового туру конкурсу. З дев’яти претендентів шляхом голосування телеглядачів і професійного журі переможцем став український співак ALEKSEEV. Пісня «Forever» набрала максимальну кількість балів за підсумками рішення журі і голосування глядачів.

Микита Алексєєв розповідає, що його підтримали білоруські учасники «Євробачення» минулих років – Олена Ланська, група Naviband і Дмитро Колдун, з якими він познайомився на першому етапі національного відбору 11 січня.

Раніше білоруські учасники відбору вимагали дискваліфікувати Микиту Алексєєва, кажучи, що його пісня порушує правила конкурсу, оскільки пісня була представлена задовго до відбору. У команді співака такі звинувачення відкинули.

Зазначимо, що Alekseev популярний і за межами України: він часто виступає в Росії, зокрема і на музичних преміях

Нагадаємо, в Україні триває національний відбір на «Євробачення-2018». Сьогодні, 17 лютого, відбується другий тур відбору.

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