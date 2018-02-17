ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція попереджає: аферисти продовжують грабувати людей, прикидаючись працівниками банку

Олександр Косик

|

Попри те, що поліція постійно інформує населення про методи, які застосовують шахраї, окремі громадяни все ж сприймають їх слова на віру і втрачають свої заощадження. Аферисти продовжують ошукувати людей, видаючи себе за банківських працівників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Золочівський відділ поліції 15 лютого звернулася 51-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік. Представившись працівником банку, він запропонував потерпілій зменшити кредитні відсотки. Для цього їй необхідно було через термінал здійснити кілька операцій з банківською карткою. Повіривши, жінка чітко виконала настанови незнайомця і переказала йому 12 540 гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника. Проводиться досудове розслідування.

Працівники поліції ще раз попереджають: не довіряйте незнайомим людям. Якщо вам телефонують «працівники фінансових установ» та пропонують змінити пароль, розблокувати картку, збільшити терміни її дії тощо і при цьому вимагають повідомити конфіденційну інформацію, у жодному разі не надавайте її. Коли існують певні сумніви, то особисто зверніться у найближче відділення свого банку.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...