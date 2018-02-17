Поліція попереджає: аферисти продовжують грабувати людей, прикидаючись працівниками банку

Попри те, що поліція постійно інформує населення про методи, які застосовують шахраї, окремі громадяни все ж сприймають їх слова на віру і втрачають свої заощадження. Аферисти продовжують ошукувати людей, видаючи себе за банківських працівників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Золочівський відділ поліції 15 лютого звернулася 51-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий чоловік. Представившись працівником банку, він запропонував потерпілій зменшити кредитні відсотки. Для цього їй необхідно було через термінал здійснити кілька операцій з банківською карткою. Повіривши, жінка чітко виконала настанови незнайомця і переказала йому 12 540 гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника. Проводиться досудове розслідування.