Мерія запевняє, що жодного стосунку до затриманих хабарників не має

Львівській міській раді не відомі жодні факти про затримання на неправомірній вигоді службових осіб Львівської міської ради. Також ЛМР просить Генеральну прокуратуру бути коректною у поданні інформації та, в разі виявлення фактів порушень у діях посадовців мерії, повідомити Львівську міську раду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ради.

«Містобудівні документи по вул. Господарській, 21 в мерії не готували. До нас за такою адресою ніхто не звертався. Ми жодних дозволів не видавали. Навіть не вели переговорів. Такі рішення не приймає головний архітектор, а виконавчий комітет. Головний архітектор може готувати документи, а не погоджувати. Це точно провокаційна річ, те, що сьогодні з’явилось», – прокоментував начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.