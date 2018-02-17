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Мерія запевняє, що жодного стосунку до затриманих хабарників не має

Олександр Косик

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Львівській міській раді не відомі жодні факти про затримання на неправомірній вигоді службових осіб Львівської міської ради. Також ЛМР просить Генеральну прокуратуру бути коректною у поданні інформації та, в разі виявлення фактів порушень у діях посадовців мерії, повідомити Львівську міську раду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ради.

 

«Містобудівні документи по вул. Господарській, 21 в мерії не готували. До нас за такою адресою ніхто не звертався. Ми жодних дозволів не видавали. Навіть не вели переговорів. Такі рішення не приймає головний архітектор, а виконавчий комітет. Головний архітектор може готувати документи, а не погоджувати. Це точно провокаційна річ, те, що сьогодні з’явилось», – прокоментував начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.

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