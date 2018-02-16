З понеділка контролери у електротранспорті Львова працюватимуть до ночі

З понеділка, 19 лютого, контролери у громадському електротранспорті міста працюватимуть впродовж усього часу курсування трамваїв та тролейбусів – до 23.30 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Також з метою уникнення непорозумінь між контролером та пасажиром та постаналізу конфліктних ситуацій, контролерів ЛКП «Львівелектротранс» забезпечили додатковими нагрудними відеокамерами моделі Patrol R – 03. Під час здійснення контролю, контролер попереджатиме конфліктних пасажирів про здійснення відеофіксації.

«За перші 45 днів 2018 року львівські контролери при підтримці представників ГФ «Патріоти» виявили 3658 випадків безоплатного проїзду та неоплаченого перевезення великогабаритного вантажу. Зокрема, 2968 випадків – це неоплачений проїзд, ще у 690 випадках пасажири не оплатили перевезення багажу. Сума усіх оплачених штрафів за цей період становить 183,945 тис. грн», – повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза.

Також з метою уникнення непорозумінь між контролером та пасажиром та постаналізу конфліктних ситуацій, контролерів ЛКП «Львівелектротранс» забезпечили додатковими нагрудними відеокамерами моделі Patrol R – 03. Під час здійснення контролю, контролер попереджатиме конфліктних пасажирів про здійснення відеофіксації.

У випадках, якщо у пасажирів є зауваження до роботи контролерів, адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить повідомляти на гарячу лінію міста: короткий номер 1580 (безкоштовно для абонентів Київстар, Vodafone, lifecell) або ж у приймальню підприємства: (032) 238 68 50; e-mail: secretary.let@gmail.com.