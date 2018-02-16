ОСТАННІ НОВИНИ

Якої погоди львів'янам чекати на вихідних?

Юлія Шпак

|

По території Львівської області та місту Львову 17 – 20 лютого на дорогах збережеться ожеледиця. Мерія закликає львів’ян бути обачними на дорогах через погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Так, за інформацією Львівського регіонального центру гідрометеорології, 17 лютого у Львові буде хмарно з проясненнями, вночі часом невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

18 лютого синоптики прогнозують часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Техніка безпеки в ожеледь для водіїв.

– при сильних снігопадах та ожеледі слід, по можливості, користуватися громадським транспортом, щоб муніципальні служби міста вільно могли розчищати дороги від снігу і льоду, та щоб не утворювалися корки на дорогах, які значно уповільнюють рух абсолютно будь-якого міського транспорту.

– перед виїздом слід уважно оглянути свій автомобіль на справність (гальма і гуму на шинах в першу чергу). Пам’ятайте, що взимку на літній гумі їздити небезпечно.

– при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ, потрібно обов’язково знизити швидкість до мінімуму.

– слід дотримуватися безпечної дистанції між іншими транспортними засобами

– при необхідності – вмикати габаритні вогні або протитуманні ліхтарі.

– з особливою обережністю слід рухатися по мостам та естакадах.

– намагайтеся уникати ризикованих маневрів на дорозі, щоб уникнути аварійних ситуацій на слизькій дорозі і вберегти себе та інших учасників руху від травм.

рекомендується утриматися від подорожей і переїздів на далекі відстані.

Техніка безпеки в ожеледь для пішоходів.

– пішоходам рекомендується рухатися по тротуарах з особливою обережністю, обходити лід, дивитися під ноги.

– дорогу переходити тільки у встановлених для цього місцях – на спеціальних пішохідних переходах різного типу (втім, це правило відноситься до будь-якої погоди).

– не слід швидко бігти, адже можна послизнутися і впасти: ходити слід акуратно і спокійно, а переходити дорогу тільки на зелене світло світлофору.

– при ходьбі ноги краще розслабити і трохи зігнути в колінах, ступати при цьому потрібно на всю підошву.

– не тримати руки в кишенях, тому що це погіршує можливість утримати рівновагу, до того ж падіння в такій позі збільшує ризик отримати важкі травми при падінні.

– рекомендується обходити металеві кришки каналізаційних люків, тому що дуже часто вони покриваються в холод льодом.

– будьте обачні навіть на тротуарі, адже в ожеледь автомобіль може занести з дороги і на пішохідну територію.

Пам’ятайте, що виявити перелом у дитини може тільки рентген, тому при найменшій підозрі на травму потрібно терміново звернутися за допомогою до лікарів в травмпункт.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...