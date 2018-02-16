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«Вони воювали за Україну»: у Львові презентували книгу про загиблих бійців АТО

Юлія Шпак

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Сьогодні, 16 лютого, у Львівській обласній філармонії презентували книгу «Вони воювали за Україну», присвячену пам’яті 225 військовослужбовців зі Львівщини, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході України.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На презентацію запросили родичів загиблих учасників АТО Львівщини, командирів військових підрозділів, правоохоронних органів Львівщини, представників громадських організацій.

«Чотири роки тому ми думали, що віддали на Майдані найбільшу жертву за майбутнє нашої країни. Але війна забрала ще не одного воїна. Вони стали на захист наших кордонів, та й не лише наших, а й європейських. Тільки тому, що в нашому серці ми бережемо пам’ять про тих, хто загинув, ми завжди будемо непереможними. Велика перемога – за нами», – наголосила під час презентації директор департаменту культури Львівської ОДА Мирослава Туркало.

В межах презентації відбулися виступи Оксани Білозір, Софії Федини, Зеновія Медюха та оркестру Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного.

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