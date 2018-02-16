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Українці почали утричі частіше розраховуватись банківськими картками

Юлія Шпак

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За останні п’ять років частка безготівкових розрахунків картками в Україні зросла більше ніж утричі. Про це повідомили у НБУ.

 

«Показники ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури за підсумками 2017 року свідчать, що частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (на 3,8% із початку 2017 року). Загалом за останні п’ять років цей показник суттєво зріс – більше ніж утричі (12,4% – станом на 01.01.2013)», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що усього в 2017 році українці здійснили понад 3 млрд операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2 125 млрд грн (це на 23,0% і 31,9% більше у порівнянні з 2016 роком відповідно).

«Спостерігається стабільна динаміка зростання саме безготівкових розрахунків: за 2017 рік кількість таких операцій зросла на 30,2%, а обсяг– на 46,2% (у порівнянні з 2016 роком)», – додають у НБУ.

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