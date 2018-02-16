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У зоні АТО загинув український захисник

Омелян Шевчук

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Минулої доби російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети. Загалом зафіксовано 10 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один оборонець – отримав бойове травмування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

На Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП біля Луганського.

На Донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка нашої оборони. Зокрема, противник активізувався неподалік Водяного. Поблизу цього прифронтового населеного пункту незаконні збройні формування застосували артилерійські установки калібру 122-мм та 120-мм міномети. Тут же ворог вів вогонь з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали наші опорні пункти довкола Павлополя, Чермалика і Широкіного. Окрім того, міномети калібру 82-мм та гранатомети російські найманці застосували по укріпленнях біля Тарамчука і шахти Бутівка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.

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