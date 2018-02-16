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У Львові відкриють фотовиставку про дітей політв’язнів

Юлія Шпак

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У вівторок, 20 лютого, о 19.00 год. відбудеться захід до четвертої річниці окупації Криму, що включатиме дискусію та відкриття фотовиставки «Доросле кримське дитинство». Подія відбудеться у Центрі Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У заході візьмуть участь:

– Ільмі Умеров, колишній кримський політв’язень, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу;

– Алім Алієв, журналіст та правозахисник, програмний директор ДП “Кримський Дім”, співавтор книги “Мустафа Джемілєв. Незламний”;

– Арсен Жумаділов, директор Кримського інституту стратегічних досліджень, радник голови Меджлісу кримськотатарського народу;

– Руслан Кац, Радник з  політичних та суспільних питань Посольства Канади в Україні;

– Халіл Халілов, співзасновник кримськотатарського культурного центру “Кримський дім у Львові”.

Спікери представлять сучасний стан справ у Криму, а також відкриють фотовиставку із 16 світлин дітей, які залишились без батьків і близьких родичів, яких було ув’язнено за політичними мотивами.

«Четвертий рік поспіль на території окупованого Криму відбуваються затримання в будинках кримських татар і проукраїнських активістів. Наразі близько сотня дітей через це втратили родичів, а враховуючи останні «хвилі» затримань, ця цифра постійно збільшується Автор фотографій – журналіст Антон Наумлюк, який докладно висвітлює всі судові процеси, в тому числі на території Криму та спілкується з родинами політв’язнів», – зазначають організатори.

Дата і час відкриття: 20 лютого о 19:00.

Місце проведення: Центр Шептицького УКУ.

Організатори: кримськотатарський культурний центр “Кримський Дім у Львові” за сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив, Центр Шептицького

Партнери: «Центр Громадянських свобод»  і ДП «Кримський дім»

Вхід вільний.

Акредитація ЗМІ за телефоном: – 068 863 66 38 Нателла Шавадзе.

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