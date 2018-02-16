У горах врятували трьох лижників

На лижних трасах гори Тростян та Високий Верх врятували трьох травмованих лижників. Про це Львівському порталу повідомили у департамент із питань цивільного захисту населення ЛОДА.
За даними відомства, Славською пошуково-рятувальною групою п на лижних трасах гір Тростян та Високий верх надано допомогу 3 травмованим туристам-лижникам. Зокрема:
– 45-річна жителька м. Ковель – проблеми з серцем;
– 45-річна жителька м. Ковель – перелом правої ноги;
– 22-річний житель м. Харків – травма лівого коліна.
Омелян Шевчук