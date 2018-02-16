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З понеділка буде призупинене навчання у 21 школі Львова

Юлія Шпак

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З метою запобігання росту захворюваності на грип, управлінням освіти ЛМР погоджено призупинення навчання на підставі клопотань адміністрацій навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Відтак, з 14 лютого до 19 лютого (включно) навчання призупинено у СЗШ № 96.

Погоджено призупинення навчання з 16 лютого до 20 лютого (включно) у таких навчальних закладах: ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, СЗШ № 42, НВК «Школа-ліцей «Оріяна», НВК «Школа-садок «Софія», Львівська гімназія «Євшан».

З 16 лютого до 21 лютого – у СЗШ № 36.

Продовжено призупинення навчання з 19 лютого до 20 лютого (включно) – у СЗШ № 13.

Призупинено навчання з 19 лютого до 21 лютого (включно) у: НВК «Школа І ст. – гімназія», СЗШ № 57 ім. Короля Данила, СЗШ № 23, СЗШ № 54, НВК «садку-школі «Дзвіночок», СЗШ № 47, СЗШ № 29, Львівська лінгвістична гімназія.

З 19 лютого до 22 лютого (включно) – у СЗШ № 20.

Призупинено навчання з 19 лютого до 23 лютого (включно) у: ССЗШ № 53, ССЗШ № 37, Львівська українська гуманітарна гімназія ім. О. Степанів, СЗШ № 77.

Відтак, 19 лютого навчання буде призупинено у 21 закладі загальної середньої освіти.

 

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