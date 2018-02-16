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На Львівщині зменшилась кількість безробітних

Юлія Шпак

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У січні 2018 року за сприяння служби зайнятості в області роботу шукали 17,2 тис. безробітних, що на 3,6 тис. менше, ніж в аналогічному періоді торік. Про це Львівському порталу повідомили відділі інформаційної роботи  Львівського обласного центру зайнятості.

 

«Найбільша частка вільної робочої сили зосереджена у Львові – 23%, ще 26% складають жителі Самбірщини, Старосамбірщини, Жидачівщини, Золочівщини та Турківщини. Порівняно з відповідним періодом попереднього року, цьогоріч у всіх районах, окрім Дрогобицького та Турківського, зменшилися обсяги зареєстрованого безробіття», – повідомила в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.

За її словами, серед осіб, котрі визнані безробітними, 19,2% складають ті, хто відноситься до законодавців, вищих державних службовців, керівників і менеджерів, 14,4% – колишні працівники сфери торгівлі, 13,4% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, 12,8% – професіонали, 12,5% – фахівці, 11,3 % – кваліфіковані робітники з інструментом. Решта – представники найпростіших професій, технічні службовці та кваліфіковані робітники сільського господарства.

На кінець січня в області було 15 тис. безробітних, з них 57,4% складали жінки, а 40,2 % – молодь віком до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених працедавцями, порівняно з січнем торік, збільшилася на 2,3 тис. і становила 11,0 тис. одиниць. Станом на 01.02.2018 року актуальними залишалися 6210 вакансій, у тому числі 4519 – для робітників, 1113 – для службовців, 578 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

У січні за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3,7 тис. жителів області, з них 2,9 тис. або 79,3% повернулися у трудові колективи до набуття статусу безробітного. Для підвищення рівня конкурентоспроможності 1,0 тис. клієнтів центрів зайнятості охоплено професійним навчанням, 117 – залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

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