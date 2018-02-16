На Львівщині затримали 19-річного контрабандиста

Сьогодні вночі, 16 лютого, через пункт пропуску «Рава-Руська» громадянин України намагався незаконно вивезти до Польщі майже 4 тисячі пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

О 00.30 год, на виїзд з України смугою руху «зелений коридор» прибув автомобіль марки «Форд» під кермуванням 19-річного чоловіка. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили приховані тютюнові вироби в підлозі та дверях автомобіля, шляхом попереднього наварювання додаткового листа металу та інших конструктивних змін авто. Загалом було виявлено 3987 пачок сигарет марки Marlboro.

Тютюнові вироби та автомобіль вилучили співробітники ДФС. Сума оцінки цигарок склала близько 88 тисяч гривень.