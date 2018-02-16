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На Львівщині чоловік впав у колодязь і помер у ньому до приїзду медиків

Омелян Шевчук

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У селі глибока 55-річний чоловік впав у колодязь. На жаль, потерпілий помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

Нещасний випадок трапився, 15 лютого о 23:02, у селі Глибока, Старосамбірського району.

«Чоловік, впав в колодязь і від отриманих травм помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. Тіло загиблого піднято на поверхню мешканцями села», – йдеться у повідомленні.

Причини події встановлюються.

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