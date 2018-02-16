Гривня знизилась

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 26,76 гривні. Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 26,76 гривні. Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 гривні.
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Омелян Шевчук