Гривня знизилась

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 26,76 гривні. Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,43 гривні.

ЕП