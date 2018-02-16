До відкриття Бескидського тунелю менше 100 днів

Стартував зворотній відлік 100 днів до відкриття Бескидського тунелю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За словами в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, це найбільший проект за останні 15 років.

«Сьогодні ми символічно відкриваємо зворотній відлік ста днів, що залишились до відкриття Бескидського тунелю. Розроблено чіткий план робіт, які проведуть до 25 травня цього року. Це дуже важливий об’єкт для української транспортної галузі – це єдиний проект із будівництва тунелю у незалежній Україні і це є найбільший проект за останні 15 років. Фактично – це вікно у Європу, до міжнародних транспортних коридорів», – зазначив Євген Кравцов.

Не виключено, що новим тунелем запустять також швидкісні потяги зі Львова на Закарпаття.

«Очікуємо також, що відкриття Бескидського тунелю покращить і пасажирське сполучення – у планах є навіть запуск потягу категорії «Інтерсіті» між Львовом та Закарпаттям», – додав Євген Кравцов.

Як повідомила, заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак, Бескидський тунель – один із найважливіших інфраструктурних проектів, які реалізуються за допомогою фінансування ЄБРР та ЄІБ. Така інвестиція в інфраструктуру – це фактично перший випадок в Україні, і дуже тішить, що цей масштабний проект реалізується саме на Львівщині.

Як відомо, після будівництва нового двоколійного Бескидського тунелю пропускна спроможність ліній Львів – Стрий – Чоп – Держкордон із Європою збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу.

Технічні вимоги до Проекту розроблені міжнародним консультантом D2 Consult (Австрія), який був затверджений ЄБРР. Довжина тунелю – 1764 метри.

В межах проекту також спорудили ніші і камери по всій довжині тунелю, три евакуаційні переходи між старим і новим тунелем.