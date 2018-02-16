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Для львівських школярів створили Школу Відеоблоґу

Олександр Косик

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Львівська організація світового альянсу YMCA разом зі студією «Дві Сімки» започатковує Молоду Школу Відеоблоґу, де львівські школярі зможуть навчитися основ роботи з відео: сценаріям, зйомкою, монтажем, творенням своїх каналів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Для нас важливо, щоб підлітки мали можливість розповідати про свій погляд на світ, своє покоління, суспільство. А ще для нас важливо, щоб в Інтернеті було більше якісного україномовного наповнення», – розповідають організатори.

Основна мета –  популяризація української мови у YouTube.

«Тут школярі зможуть розробити ідею свого каналу та його стилістику. Писати сценарії. Навчитись основам знімання (відео, звук, освітлення) та монтування. Створити свій YouTube-канал та дізнатись про можливості його промоції.

Упродовж навчання будуть проводитись зустрічі з українськими відеоблоґерами та творцями медіа-проектів. На завершення, Школа  запускає YouTube-канали своїх учнів та дає перший поштовх для їх піару», – додають організатори.

Вік учнів: 14-17 років.

Тривалість навчання:  1 березня – 12 травня

20 занять: щопонеділка та щочетверга із 16.00 до 18.00 год.

Місце: YMCA Lviv (пл. Петрушевича, 3 офіс 308)

Щоб потрапити у Школу Відеоблоґу, потрібно зняти відео до 3 хв із розповіддю про себе та ідею свого майбутнього каналу, відправити відео до 20 лютого 2018 р. на адресу ymca.lviv.ua@gmail.com .

До  першого набору потраплять 20 учнів. Відповідь надійде 23 лютого на скриньку.

Відеоблоґи ведуться українською мовою.

Організатори Школи:

YMCA Львів –  львівська організація, яка є частиною світового альянсу YMCA , що нараховує близько 30 млн. членів у понад 130 країнах світу.

Студія звукозапису «Дві Сімки» – осередок створений для поширення та популяризації української мови у мережі Інтернет: україномовне озвучення,  підтримка аудіо проектів та молодих музикантів.

Програма здійснюється за фінансової підтримки YMCA м. Орхус (Данія).

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