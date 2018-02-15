Водіїв Львівщини попереджають про сильну ожеледицю на дорогах

Водіїв Львівщини попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«15 лютого за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області очікується хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.