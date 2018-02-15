Українців, які хочуть жити в Польщі, почали перевіряти на прихильність до УПА

Громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на проживання у Польщі, запитують про їх ставлення до Степана Бандери та УПА. Про це повідомляє RP.pl. з посиланням на польський телеканал Superstacja.

Як відомо, право на отримання посвідки на проживання дає, серед іншого, карта поляка – документ, який посвідчує польське коріння заявника. Саме для тих, хто подається на отримання посвідки за картою поляка, діють нові правила.

Якщо аплікант вагається або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється. Повідомляється, що таку інформацію підтвердила лідерка організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко. За словами Панченко, таким чином створюються можливості для маніпуляцій та зловживань зі сторони посадових осіб, які аналізують відповідь заявника.

«Люди мають документи, що підтверджують їх походження, однак якщо вони недостатньо рішучі у своїй відповіді щодо Бандери – то тоді до побачення Польща», – розповіла вона.

Повідомляється, що один заявник отримав відмову, хоча його діди та батько мали польське громадянство.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до діяльності ОУН-УПА, він відповів: «А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв’язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав».

Інше питання стосувалося трагедії на Волині. «Я чув, та чув, що недавно вийшов фільм. Але там були замішані московити, то дійсно невідомо хто і що зробив… Багато людей загинуло, це тільки відомо».

В адміністрації Мазовецького воєводства пояснили, що така відповідь означає, що громадянин України знає про діяльність ОУН/УПА, однак він не хоче сказати нічого поганого про організацію, яка вважається героїчною в Україні, та яка призвела до трагедії у польській історії.

Нагадаємо, що Центр досліджень визвольного руху протягом п’яти років працював над реформою доступу до архівів комуністичних спецслужб. Розроблений експертами законопроект врешті був схвалений Урядом та прийнятий Парламентом у квітні 2015. ЦДВР також створив і розвиває он-лайн сервіс до повнотекстових копій архівних матеріалів із понад 24 тисячами документів.

Як відомо 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz’15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології»,за яку передбачили штраф, ба навіть тюремне ув’язнення.

Експерти обурені, що у польському законопроекті з’явився термін «Малопольща», адже під ним поляки розуміють Галичину, і трактують це як натяк на територіальні претензії.

МЗС України також висловило свій протест, що Польща некоректно використовуються назви частини території сучасної України.

В ніч на 1 лютого, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону «бандерівської ідеології».

«Чи треба нам нагадувати про концтабір в польському Явожно? Чи потрібно нам, українцям, вкотре згадати полякам про операцію Вісла чи Ризький договір? Чи коли Варшава разом з Москвою ділила Україну і як наслідок сама втрачала державність чи ставала жертвою поділу?», – відреагувала український парламентар Ганна Гопко.

Закон також передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Верховна Рада України відповіла Польщі на скандальний закон: борці за незалежність – не злочинці.

Президент Польщі не почув України і підпиcав скандальний закон.

Ізраїль також виступив категорично проти схвалення Сенатом Польщі законопроекту про Інститут національної пам’яті.

Підписанням скандального закону також розчаровані у США.