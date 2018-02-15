У США сталася стрілянина в школі: загинуло щонайменше 17 людей

У середній школі в Паркленді, штат Флорида, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 17 людей та кілька отримали поранення. Поліція повідомила, що нападника заарештували. Про це пише BBC Україна.

Вогонь відкрив 19-річний Ніколас Круц, колишній учень школи, з якої його виключили.

Інцидент стався у школі Stoneman Douglas High School, туди прибула поліція та карети швидкої допомоги. Поранених ушпиталили, учнів зі школи евакуювали.

Про кількість поранених надходить суперечлива інформація: місцевий телеканал WSVN раніше повідомив щонайменше про 20 постраждалих. CBS повідомляє, що постраждали від 20 до 50.

Мешканців прилеглих будинків просять не виходити на вулицю. На телекадрах з місця події видно вертоліт, який літає над школою. Поліція просить вчителів і школярів залишатися в укриттях «доки не прийде поліція».

«Моя донька зараз зачинена у туалеті. Вона боїться говорити», – сказав CBS News чоловік, який назвався одним із батьків.

«Я сказав їй: не дзвони мені, тому що я не хочу, щоб хтось почув твій голос. І вона досі зачинена в туалеті».

ФБР повідомила, що знає про стрілянину в Stoneman Douglas High School і перебуває на зв’язку з місцевими правоохоронцями. “Наразі ФБР вживає необхідних заходів”, – йдеться у повідомленні відомства.

Сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі прокоментував інцидент. Під час засідання сенату він сказав: “Поки ми розмовляємо, в середній школі на півдні Флориди відбуваються жахливі події. Увімкніть телевізор – ви побачите дітей, які намагаються врятуватися”.

Президент Трамп у Twitter висловив співчуття жертвам і рідним жертв.

«Жодна дитина, вчитель або будь-хто інший не має почувати себе у небезпеці в американській школі», – написав Дональд Трамп.

Фото: ВВС Україна