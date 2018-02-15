У Львові презентують першу в Україні книгу про біг

У Львові 21 лютого відбудеться презентація першої в Україні книжки про біг «Never stop». Про це повідомляє прес-служба «Видавництва Старого Лева».

Під час зустрічі авторка книги, якає є учасницею світових марафонів та пів марафонів, Марі Карачина розповість, чому біг – значно більше, аніж просто вид спорту. Це спосіб змінити своє життя, стати стрункими й здоровішими, подолати стрес та впорядкувати свої думки.

Забудьте про шалені дієти, перестаньте принижувати себе та зневажати своє тіло – ось перший принцип, який веде до життя у ритмі «never stop». Авторка радить розібратися у собі, полюбити особливості свого тіла, дослідити, що шкодить вашому організму, а що навпаки додає радості та сил.

Марі Карачина наполягає – у кожного своя мотивація, щоб змінити спосіб життя, стати активнішим та навчитися досягати цілі. Власне, цей переломний момент, поштовх до руху вперед, найбільше цікавить авторку. Про свою першу пробіжку Марі розповідає без прикрас, як і про усі падіння, підступні повороти долі та, звісно, солодкий смак перемог. Разом з «Never stop» ви будете вчитися впорядкувати своє життя, гартувати дух та силу волі, ставити цілі й досягати їх. Як наголошують у видавництві, ця книга – не панацея, проте це хороший стимул, перший крок, щоб змінити звички та почати вдосконалювати світ навколо вас, тож одягайте кросівки і never stop.

«Достатньо сказано про те, як почати бігати, які виникають думки під час руху, як готуватися до марафонів, як бути переможцем і переможеним, – каже Марі Карачина. – Ця ж книжка не тільки про фітнес і біг, це не перелік вправ чи методик. Вона про життя: про падіння і злети звичайної людини, про прийняття поразки і реалізацію амбіцій, про рух усіх нас, хто біжить заради однієї мети. Вона — про власний досвід, викладений максимально чесно, і про те, чому саме біг. Адже біг — це кругообіг взаємодопомоги. Бігаючи містом, я знаю, що навіть хтось один із тієї сотні людей, які побачать, як я біжу, може задуматись і додати руху у своє життя. Так само, як я відкидаю лінь і втому, коли бачу когось у русі. І навіть якщо я більше ніколи не зможу бігати, я буду пам’ятати, що мені дали мої пробіжки і якою я стала завдяки бігу».

Додамо, що презентація книги відбудеться 21 лютого о 18.30 у «Львівській копальні кави». Вхід – вільний.