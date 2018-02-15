ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові п’яний водій за одну ніч вчинив чотири ДТП

Юлія Шпак

|

У Львові нетверезий водій за одну ніч влаштував чотири ДТП. Патрульні склали на чоловіка одразу вісім протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної  поліції Львівської області.

 

Під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, під вікнами якої автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак. Водій поїхав з місця пригоди. Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія.

Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.

Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 – за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...