У Львові п’яний водій за одну ніч вчинив чотири ДТП

У Львові нетверезий водій за одну ніч влаштував чотири ДТП. Патрульні склали на чоловіка одразу вісім протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького, під вікнами якої автомобіль Ford Focus здійснив наїзд на дорожній знак. Водій поїхав з місця пригоди. Патрульні прямуючи згаданою вулицею побачили цей автомобіль, а біля нього водія.

Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій ж вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5 і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.

Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 – за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.