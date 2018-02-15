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Під час профілактичних рейдів на Львівщині виявили 122 дитини без належного догляду батьків

Дарина Смеречанська

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Впродовж 2017 року працівниками служб у справах дітей області спільно з працівниками відділів ювенальної превенції, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділів освіти проведено 1184 профілактичних рейди і виявлено 122 дитини. Про це Львівському порталу повідомили  у прес-службі Львівської ОДА.

 

“У сім’ю повернули 63 дитини, 25 – до навчальних закладів, 27 – влаштували в притулок, 7 – до закладів охорони здоров’я”, – зазначив начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За словами Володимира Лиса, під час проведення рейдів виявили 30 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами, попередили 10 посадових осіб, ініціювали притягнення до відповідальності 15 посадових осіб.

Окрім того, обстежили 1783 сім’ї, попередили 1156 батьків, ініціювали притягнення до відповідальності 337 батьків за неналежне виконання обов’язків.

Як зазначив Володимир Лис, для дітей, які з різних причин опинилися за межами сімейного виховання, в області функціонує притулок для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

“У притулку для дітей служби у справах дітей впродовж 2017 року соціальний захист надали 256 дітям, з Львівської області – 184 дитини, з інших країн – 40. Усього за увесь час функціонування закладу соціальний захист надали 6144 дітям”, – наголосив Володимир Лис.

 

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