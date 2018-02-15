Освітян запрошують на роботу в ЛОДА

Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації запрошує на роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Департамент оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

копію (копії) документа (документів) про освіту;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються до 27 лютого.

Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця відбудеться 1 березня о 12:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

Контактна особа – Шевченко Дар`я Олександрівна, тел.: (032) 235-47-76, е-mail: donloda@ukr.net.

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна тут.