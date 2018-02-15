ОСТАННІ НОВИНИ

Освітян запрошують на роботу в ЛОДА

Олександр Косик

|

Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації запрошує на роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Департамент оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі;
– письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
копію (копії) документа (документів) про освіту;
– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
– заповнену особову картку встановленого зразка;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються до 27 лютого.

Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця відбудеться 1 березня о 12:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

Контактна особа – Шевченко Дар`я Олександрівна, тел.: (032) 235-47-76, е-mail: donloda@ukr.net.

Переглянути детальнішу інформацію про конкурс можна тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...