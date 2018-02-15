На прибирання снігу у Львові виїхало понад 80 одиниць техніки

Вночі та зранку в місті працювало 83 одиниці снігоприбиральної техніки, ще 81 – чергувала. Для посипання доріг було використано 867 м3 піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 07.00 год ранку у місті працювало: 3 грейдери, 18 підмітальних машин, 34 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів, 23 трактори.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки онлайн можна тут: http://lviv.art-security.com/report/graph

Загальна кількість техніки, яка буде при потребі задіяна для прибирання міста в зимовий період, – це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер. Також торік було закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.