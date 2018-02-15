На Львівщині через ожеледицю на дорозі «Мерседес» злетів у кювет

Вчора на Львівщині рятувальники здійснили буксирування трьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

14 лютого о 09:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в cел. Лопатин на вул. Промислова, 23 Радехівського району вантажний автомобіль Mercedes внаслідок ожеледиці не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Пожежно-рятувальним відділенням 51 ДПРП сел. Лопатин за допомогою буксирувального тросу автомобіль витягнуто на дорогу.

Цього ж дня о 21:44 до рятувальників надійшло повідомлення, що поблизу с. Новошино Жидачівського району на слизькій дорозі з’їхав на узбіччя легковий автомобіль Opel Vectra та перешкоджав руху вантажному автомобілю Mercedes. Пожежно-рятувальним відділенням 47 ДПРП сел. Журавно за допомогою буксирувального тросу здійснено буксирування двох автомобілів.