Майже 400 маленьких львів’ян прийшли на майстер-клас з виготовлення стрітенських свічок

У Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького третій рік поспіль проходять майстер-класи із виготовлення стрітенських свічок. Цьогоріч ця майстерка була надзвичайно популярною, адже за три дні Музей відвідало майже 400 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Працівниці етно-культурологічного відділу працювали практично у режимі «нон-стоп». Дітлахи різного віку – від молодшого шкільного до старшокласників – із цікавістю слухали розповіді про свято Стрітення, а також власноруч виготовляли свічки із натуральних воскових пластин і декорували їх на свій смак.

«Найбільшу популярність мали свічки у національному та романтичному стилях. Причому романтичну тематику обирали найменші відвідувачі, в основному хлопчики», – розповідають координатори заходу.

До слова, у Шевченківському гаю розпочали серію інших майстер-класів, на яких учасникам пропонують малюнок на склі, традиційний розпис кахлів, знайомство із гончарським ремеслом, виготовлення традиційних іграшок-оберегів (вироби із соломи, лялька-мотанка), малювання писанок. Зазначимо, що майстер-класи у Музеї проводять знані в Україні народні майстри та художники.