Львів’ян запрошують у музей «Територія Терору» на перегляд документальних фільмів

У вівторок, 20 лютого, о 18.00 запрошуємо всіх бажаючих на перегляд короткометражних документальних фільмів від Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, присвячених двом громадським ініціативам, які виникли в часи Євромайдану – «Євромайдан SOS» та «Крим SOS». Про це повідомляють організатори заходу.

«Євромайдан SOS» виник з ініціативи молодих правозахисників та активістів, які об’єдналися 30 листопада після побиття студентів на Євромайдані. Олександра Матвійчук – відома в Україні молода правозахисниця, керівник Центру Громадянських Свобод розповідає, як наступного дня після побиття студентів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року активісти відкрили “гарячу” лінію для постраждалих і ще одну – для волонтерів-адвокатів. І таким чином забезпечили юридичні послуги та захист у судах для учасників протесту. Нині вони ведуть моніторинг військових злочинів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, передають добуті документи в Гаазький суд, займаються міжнародною адквокацією та борються за звільнення українських політичних в’язнів у Росії.

«Крим SOS». У перший день російської окупації півострова активісти Таміла Ташева, Севгіль Мусаєва та Алім Алієв створили сторінку Крим SOS у Facebook, щоб надавати оперативну та перевірену інформацію про ситуацію в Криму. Згодом вони почали допомагати переселенцям не тільки з Криму, але і з Донбасу, де йдуть військові дії. Організація почала стрімко розвиватися, стала партнером ООН в Україні у справах біженців, створила три офіси в Києві, Херсоні та Львові. Нині Крим SOS надає екстрену гуманітарну, правову, психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, бореться за повернення Криму в Україну.

Тривалість заходу; 1,5 год. ВХІД ВІЛЬНИЙ

За детальною інформацією звертайтесь: Anna Shymanska (096-783-50-96).