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«Карпатам» продовжили оренду приміщень стадіону «Україна» на 10 років

Омелян Шевчук

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Сьогодні під час сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб професійного футболу «Карпати» в оренду нежитлових приміщень на вул. Липова Алея, 5». Зокрема, ФК «Карпати» продовжили термін дії договору оренди на 10 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як пояснили в управлінні комунальної власності ЛМР, до них на розгляд надійшло відповідне звернення від ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати щодо нежитлових приміщень стадіону «Україна» на вул. Липова Алея, 5. В базі обліку орендних платежів управління обліковується договір оренди № Г-6508-8 від 20.08.2008, укладений з цим товариством на нежитлові приміщення, загальною площею 4253,8 кв. м на вул. Липова Алея, 5 для організації діяльності та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань. Термін дії цього договору встановлено до 20.08.2018 року.

«ФК «Карпати» просять продовжити термін дії договору оренди у зв’язку з отриманням атестату на змагальний сезон 2018 – 2019 рр., а також подальші змагальні сезони», – йдеться у повідомленні.

Відтак, комісією рекомендовано управлінню комунальної власності підготувати проект ухвали про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Клуб професійного футболу «Карпати», встановивши термін дії договору 10 років.

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