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Грип та ГРВІ: епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%

Омелян Шевчук

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За минулий тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 258 тисяч людей. 70% з них – діти. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. За новими даними, епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%.

 

Наразі поширення хвороби регіональне, а активність грипу та ГРВІ – середньої інтенсивності.

Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Дві дитини до 17 років померли від грипу та риновірусної інфекції минулого тижня.

Загалом з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 тисяча українців.

УП. Життя

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