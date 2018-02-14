За місяць щеплення від кору отримали майже дев’ять тисяч маленьких львів’ян

Від початку 2018 року станом на сьогодні на кір у Львові захворіли 250 людей, з яких 193 – діти. Щеплення від кору в поліклініках міста з 15 січня зробили 8 800 дітям. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«Надійним захистом від кору є вакцинація. Бо навіть якщо людина все-таки захворіє на кір, а це може трапитись тоді, коли вона щеплена один раз, або не пройшла ревакцинацію, то завжди переносить інфекцію в легкій формі, без ускладнень. В той час у тих людей, які невакциновані жодного разу, захворювання може протікати у важкій формі, яка вимагатиме обов’язкової госпіталізації, і можуть бути такі ускладнення, як пневмонія, енцефаліт – доволі загрозливі ураження дитячого чи дорослого організму. Тому ще раз закликаємо львів’ян вакцинуватись від кору», – розповіла Олена Баворовська, головний позаштатний спеціаліст з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська.

Зазначимо, що за інформацією Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», серед тих, які захворіли на кір у Львові, 29% були щеплені. Проте захворювання у них проходило у легкій формі.

Кір – гостре вірусне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями: воно може спричинити пневмонію, отит та інші бактеріальні інфекції, енцефаліт. Люди, які двічі щеплені, і люди, які перехворіли на кір, мають стійкий імунітет до захворювання. Проте ті діти і ті дорослі, які не вакциновані і не хворіли на кір, мають високий ризик захворіти.

Нагадаємо, Львівський портал писав про те, як львів’яни можуть попередити кір та де у місті можна пройти процедуру вакцинування?