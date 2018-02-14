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Влітку зі львівського аеропорту можна буде недорого полетіти у Рим

Катерина Родак

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Італійська лоукост-компанія Ernest Airlines наступного сезону (орієнтовно 22 червня) відкриває ще два напрямки зі Львова: у Рим та Мілан. Про це повідомляє прес-служба аеропорту «Львів».

Вчора, 12 лютого, компанія Ernest Airlines поширила офіційне комюніке щодо своїх планів на новий сезон 2018 року.
Як відомо, цей авіаперевізник відкрив у жовтні 2017 року відкрив рейс на Мілан, а  8 грудня запустив два нові напрямки у Неаполь та Венецію. Ці та нові рейси перевізник обіцяє виконувати на постійній основі. Таким чином зі Львова до Італії з Ernest Airlines можна буде подорожувати у 5 напрямках.
Також лоукост Ernest відкриває регулярний рейс з Мілану Бергамо до іспанської Ібіци. Перший рейс передбачається з 22 червня 2018 року з частотою три рази на тиждень (п’ятниця, субота та неділя).

Окрім того Ernest заявили про відкриття нового рейсу з італійської Болоньї до Києва.
У повідомленні компанії йдеться й про те, що нові напрямки будуть працювати цілорічно. А усі рейси будуть здійснюватися за допомогою сучасного авіапарку, що складається з чотирьох літаків Airbus A320/319.
Попередній розклад рейсів:
Мілан (Мальпенса) – Львів: понеділок, середа – приліт 20:40, відліт 21:25; п’ятниця – приліт 20:30, відліт 21:15. Рейси будуть виконуватись на Airbus 320.
Львів-Рим: понеділок – 14:10; середа – 14:00; п’ятниця – 14:20. Рим-Львів понеділок – 19:40; середа – 19:30; п’ятниця -19:50. Рейси будуть виконуватись на Airbus 319.

Квитки надійдуть в продаж в найближчі дні.

 

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