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У центрі Львова з’явилась фотовиставка «Кохання і війна»

Олександр Косик

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Від сьогодні на площі біля львівської Ратуші експонується фотовиставка «Кохання і війна» в рамках волонтерського проекту «Якби не війна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Фотовиставка складається з восьми тематичних блоків, в кожному з яких від дванадцяти до двадцяти п’яти світлин. Окрім цього, усі світлини об’єднано у фотокнигу, кошти від реалізації якої волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

«12 пар… Кохання і війна… Саме це єднає серця. У кожної пари – своя історія. Комусь із них ледь за двадцять, а хтось уже двадцять п’ять років разом. Хтось був знайомий ще зі студентських років, а хтось познайомився в шпиталі. Хтось народився й виріс на Заході, хтось – на Сході. Хтось усе життя присвятив армії, хтось – бізнесу. Хтось довго йшов до одруження, а хтось уже на другому побаченні зрозумів, що це – Доля.

Історії цих пар – це два горизонти: тих, чиї почуття збереглися, незважаючи на війну, й тих, котрі знайшли одне одного… завдяки війні.

Так і з’явилася загальна картина: професійне фото, де основа – вони, все решта – другорядне, тому не реальне, а додумане й домальоване.

Задум цього блоку був утілений в життя «завдяки» і «всупереч». Завдяки цим людям і всупереч війні», – зазначають організатори.

Волонтерський проект «Якби не війна» є результатом командної роботи дівчат-волонтерів київського військового шпиталю: Юлії Волкової, Олени Соколовської, Олени Бєлячкової, Тетяни Грубенюк, Євгенії Барилко, Вікторії Павленко.

Раніше біля львівської Ратуші експонувалася виставка «Жінки на війні» та «Матері». Наступною із серії буде тема «ВІЙНА – ЦЕ ТИМЧАСОВО. ПРОФЕСІЇ».

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