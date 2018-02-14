У Львові запалять «Свічу пам’яті», щоб вшанувати Героїв Небесної Сотні

У вівторок, 20 лютого, о 19.00 год. на проспекті Свободи (площа перед пам’ятником Тарасові Шевченку) відбудеться акція «Свіча пам’яті»: запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної Сотні.

«Ця акція має надзвичайно важливе значення як для нашого міста, так і для цілої України. Пам’ятати своїх героїв та їхній подвиг, залишатись відданими цінностям та ідеалам Майдану – це те, що ми повинні зробити для вшанування пам’яті тих, які віддали свої життя за наше майбутнє. Цьогоріч у Львові ми маємо різноманітні заходи із вшанування пам’яті та сміливості Героїв Небесної Сотні, проте саме акція «Свіча пам’яті» має особливе духовне значення, вона є символічним і водночас живим проявом поваги та любові до наших безстрашних героїв, які попри все не втратили своєї віри і залишились вірними ідеалам добра та правди», – наголосила в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.