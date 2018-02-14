У Львові невідомі підпалили «Сбербанк Росії»

Сьогодні зранку, 14 лютого, у Львові на вулиці Городоцькій, 143 невідомі особи підпалили приміщення «Сбербанку Росії».

Як повідомила Львівському порталу речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, близько 6 ранку на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідомі особи розбили вікно і кинули пляшку з невідомою речовиною в приміщення.

«Внаслідок цього частково пошкоджено майно фінансової установи. Ніхто не постраждав. Наразі встановлюються обставини події, особи зловмисників. Також вирішується питання про відкриття провадження за частиною 2 статті 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна –ред.)», – розповіла Світлана Добровольська.

Фото- Варта-1

За даними координатора «Варти-1» та співробітника поліції Ігоря Зінкевича, пожежу вчинили чоловік із жінкою.

Нагадаємо, восени невідомі особи підпалили «Сбербанк Росії» на проспекті Чорновола.