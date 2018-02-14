У львівському клубі двоє молодиків пограбували іноземця на 24 тисячі гривень

В одному із львівських клубів обікрали іноземця. Працівники поліції встановили особи зловмисників, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції надійшла заява від 37-річного громадянина однієї із пострадянських країн. Чоловік повідомив, що 7 лютого під час перебування в одному із львівських клубів невідома особа викрала з роздягальні його куртку. В її кишенях було два паспорти, службове посвідчення, мобільний телефон та гаманець, в якому знаходилось 1500 гривень та 700 доларів США. Загальна сума заподіяних збитків – близько 24 000 гривень.

Працівники поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетні двоє львів’ян віком 20 та 24 роки. Викрадена куртка у них вилучена.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, встановлюються обставини події.